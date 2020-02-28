رفحاء 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسبلغ عدد الجمعيات والفرق التطوعية بمنطقة الحدود الشمالية 117 جمعية وفرقة تطوعية موزعة على مدنها ومحافظاتها ومراكزها.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية ومدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر عايد بن مرضي العنزي، أن عدد الفرق التطوعية بالمنطقة بلغ 74 فريقاً تطوعياً رسمياً، تعمل تحت مظلات لجان التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية بالمنطقة موزعة على مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، لافتاً إلى أن مجال العمل التطوعي خدمة المجتمع وتعزيز الانتماء الوطني، وهو سمة حضارية ومشاركة إيجابية، ويحظى ولله الحمد بإقبال كبير بالمنطقة، وكذلك تأسيس الجمعيات الخيرية التخصصية.وبين العنزي أن عدد الجمعيات بالمنطقة بلغ 43 جمعية، منها 14 جمعية تخصصية كجمعية جمعية السكر، جمعية الكلى،جمعية الإسكان، وجمعية السرطان"، وغيرها، و9 جمعيات بر خيرية، و8 جمعيات للدعوة والإرشاد، و6 جمعيات لتحفيظ القرآن الكريم، و3 جمعيات لرعاية الأيتام ،وثلاث جمعيات تعاونية.// انتهى //09:09ت م0014