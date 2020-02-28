كانبيرا 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسعانت اسواق البورصة الأسترالية من خسائر فادحة في تداولات الأسبوع الحالي وصلت إلى 240 مليار دولار أسترالي وذلك بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا مما جعل الأسبوع الحالي أحد أسوأ الأسابيع في تاريخ البورصة الاسترالية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008م.وانخفض مؤشر البورصة في استراليا بمقدار 3 % صباح اليوم مع بداية التداول، ليصل ما فقده المؤشر حتى الآن أكثر من 10 % منذ يوم الخميس الماضي.// انتهى //09:25ت م0016