القاهرة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بتعليق دخول المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا في ظل انتشار فيروس كورونا في عدد من بلدان العالم.وسلطت الضوء على تشديد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي يحققها الاقتصاد الوطني.وركزت صحف الجمعة على المباحثات التي أجراها رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد مع قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية الفريق سكوت هاول، وتناولت تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية 13 فلسطينيًا في محافظات الضفة الغربية المحتلة وتقطيع المستوطنون اليهود مئات أشجار الزيتون ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.وأنبأت عن الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية الذي بدأ أمس بمدينة جينيف السويسرية دون حضور ممثلين رئيسيين عن طرفي النزاع بعد فشل الأمم المتحدة في اقناع طرفي النزاع للمشاركة في الحوار.وأشارت صحف القاهرة إلى أداء الحكومة التونسية الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد بعد موافقة البرلمان على منح الثقة لحكومة ائتلافية.// انتهى //10:10ت م0019