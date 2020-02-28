جيزان ٠٤ رجب 1441 هـ الموافق ٢٨ فبراير 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش ,وأحد المسارحة, والداير بني مالك, والطوال , والعارضة , وصامطة , وفيفا , وهروب مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٦ ليلاً.- بمشيئة الله -.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //10:18ت م0023