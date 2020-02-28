الخرطوم 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم مناشدة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يزور الخرطوم حاليا، المجتمع الدولي مساعدة السودان، مشيرا إلى أنه من غير العدل أنيدفع السودان ثمن أخطاء النظام السابق.ونشرت صحف الصباح اعلان الحكومة السودانية أمس إطلاق سراح عدد من أسرى الحرب، وذلك فى إطار تنفيذ إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة.وأشارت إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء أحياء سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.ولفتت الانتباه صحف الجمعة إلى إخفاق مجلس النواب العراقي، أمس، في عقد جلسة مقررة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي وتم تأجيلها إلى يوم غد السبت لعدم اكتمال النصاب.وعرجت الصحف على اتهام وزارة الدفاع الروسية تركيا ، بانتهاك اتفاق سوتشي حول إدلب عبر تقديمها الدعم للإرهابيين.وسلطت صحف السودان الضوء على تحذير الولايات المتحدة، أمس من أن مسلحين متطرفين قد يخططون لشن هجوم على فندق كبير في العاصمة الكينية نيروبي.// انتهى //10:24ت م0024