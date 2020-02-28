القاهرة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسبلغت الخسائر التي منيت بها البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 1ر41 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 667 مليار جنيه.وانخفض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 54ر6 % ليسجل مستوى 94ر13008 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 34ر5 % ليبلغ مستوى 27ر1209 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 02ر6 % ليبلغ مستوى 08ر1311 نقطة.وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 2ر39 مليار جنيه من خلال تداول 159ر4 مليار ورقة منفذة على 391 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 2ر62% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 4رر26% والعرب على 4ر11% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 8ر184 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 2ر590 مليون جنيه.// انتهى //10:33ت م0026