بيروت 4 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بإطلاق رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون أمس أعمال باخرة التنقيب عن النفط في البلوك رقم "4" في حين تصاعدت المخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريا مصابة بالفيروس .وأخبرت عن إستعادة الفصائل السورية المقاتلة أمس السيطرة على مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في شمال غرب سوريا بعد 3 أسابيع من سيطرة قوات النظام عليها.وتطرقت إلى إصدار وزراء الصحة العرب قرارا أمس بعقد اجتماع طارىء على مستوى الخبراء الشهر المقبل في القاهرة لمراجعة خطط الاستعداد والترصد لفيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى إخفاق مجلس النواب العراقي في عقد جلسة بالأمس كانت مقررة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي وتم تأجيلها الى يوم غد السبت لعدم اكتمال النصاب.وتحدثت عن استبعاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس في تصريح له أمس إمكانية تحقيق السلام المستدام في اليمن إلا من خلال حل شامل وجامع ‏يتم الوصول إليه عن طريق التفاوض.وأوردت صحف لبنان إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس أن فيروس كورونا المستجد بلغ نقطة حاسمة عالميا ، مشيراً إلى أن ما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر القلق الأكبر.// انتهى //10:41ت م0027