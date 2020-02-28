تونس 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على إشراف الرئيس التونسي قيس سعٌيد على أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد، وتأكيده في كلمة بالمناسبة على ضرورة الالتزام بمصالح الدولة والشأن العام من آجل النهوض بالاقتصاد الوطني سريعاً.وكتبت مغاربيًا، عن تعثر تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين بخصوص ليبيا وهو ما ينذر بحسب الصحف بنسف المسار السياسي واندلاع الحرب من جديد في آية لحظة.وتناقلت صحف الجمعة تحذير الأمم المتحدة من أن المعارك الدائرة في إدلب السورية بدأت تقترب بشكل خطير من مخيمات النازحين مما قد يؤدي إلى حمام دم، مشيرة إلى مطالبة تسع دول من أصل 15 في مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيام بمزيد الخطوات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب.وأشارت إلى تأكيد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخطط إقامة 3500 وحدة استيطانية شرق القدس المحتلة جريمة حرب.وتوقفت عن تطورات فيروس " كورونا" المستجد ،مشيرة إلى إنتشار الفيروس في أكثر من 40 دولة حول العالم إلى حد الان ، مسجلاً 2700 حالة وفاة عالمياً .// انتهى //11:56ت م0031