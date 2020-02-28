الطائف 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واستنطلق بعد غد بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف, المرحلة الثانية لمشروع تحدي القراءة العربي 2020 في نسخته الخامسة "تحكيم المسابقة" بمكتب التعليم بشرق الطائف على مستوى الإدارة التعليمية "بنين" ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، وسيتنافس في هذه المرحلة 70 مدرسة من مختلف المراحل الدراسية.وأهابت الإدارة من جميع الطلاب المشاركين في المرحلة الثانية اصطحاب جوازات تحدي القراءة معبأة ومستوفية للشروط، علماً بأن الحضور الساعة 8 صباحاً، مشيرة إلى أن المدارس التي حققت شروط المسابقة ولم تعبئ الاستبانة المرسلة يتحتم عليها التواصل مع منسق المشروع بالإدارة.يذكر بأن إعلان النتائج بإذن الله يوم الاثنين 14 / 7 / 1441هـ.// انتهى //12:07ت م0034