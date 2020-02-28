رام الله 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر دعوة مجلس الوزراء الفلسطيني النقابات إلى حوار وطني مسؤول لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية الوبائية في ظل تواصل انتشار فيروس "كورونا" في العالم.وأشارت صحف الجمعة إلى تصويت اتحاد البريد العالمي لصالح حق فلسطين في التبادل البريدي وتحصيل النفقات.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، من انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة، ونفذت حملات اعتقالات طالت 13 فلسطينيا بينهم أسير محرر وفتيان، وهدمت 3 منازل وحظيرتي أغنام ،وهدمت عدة منازل في محافظتي الخليل وبيت لحم، وكذلك قطع مستوطنيه أشجارا مثمرة في الخضر.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر إدانة الأزهر الشريف بأشد العبارات، إعلان الاحتلال الإسرائيلي بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة شرق القدس، معتبرا القرار تعديا صارخا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.ونشرت صحف هذا اليوم خبر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، بناء نحو 1800 وحدة استيطانية جديد في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل أقل من أسبوع على الانتخابات التشريعية الحاسمة على صعيد المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.وتحدثت صحف فلسطين عن تواصل خارطة انتشار فيروس "كورونا" بالتوسع عالميا، فبعد أن اجتاح المرض أكثر من 40 دولة، دخلت دول جديدة على مناطق تفشي المرض، مثل النرويج، ورومانيا.// انتهى //12:30ت م0038