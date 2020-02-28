لندن 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالمخاوف من ارتفاع وتيرة الصراع في إدلب بعد مقتل أكثر من 33 جندياً تركياً وجرح 30 آخرين جراء قصف جوي نفذته قوات النظام السوري على مبنى قرب قرية بليون.وعلى صعيد متصل، كتبت الصحف على استعادة قوات المعارضة السيطرة على بلدة سراقب من قبضة قوات النظام السوري، وسط دعوات دولية بالتهدئة ووقف إطلاق النار.وعرجت على تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية وسط مخاوف من تطور الحالة إلى وباء عالمي.محلياً، نقلت صحف الجمعة تقارير عن عزم الحكومة البريطانية الانسحاب من بروتوكول تنفيذ أوامر القبض الأوروبية ضمن إجراءات تحديد شكل العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.// انتهى //12:47ت م0040