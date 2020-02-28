مسقط 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واساستقبل ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك ضمن الجناح السعودي بمعرض مسقط الدولي للكتاب بدورته الـ25، أمس، وفدًا من طلاب مدارس التعليم العام في سلطنة عُمان.وتجول الطلاب في أروقة الركن وتعرفوا على المعروضات التي تشمل عدداً من الإصدارات العلمية المتنوعة, كما تعرفوا على جهود المملكة في خدمة كتاب الله الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عبر تقنية الـVR.وأشاد الطلاب بما يتميز به الجناح السعودي من خلال ما شاهدوه, مؤكدين أنه بات مقصدًا سنويًّا لزيارته؛ كما أشادوا بالتنظيم والتنسيق وحسن الاستقبال، بالإضافة لتميز الإصدارات والمؤلفات.وفي نهاية الزيارة تمّ إهداؤهم مصاحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, والتقطوا الصورة التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //13:41ت م0044