الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسعقدت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تحالفاً مع إحدى الشركات العريقة المشغلة لقطاع الأشعة في أوروبا لإنشاء شركة متخصصة تكون رائدة في مجال تشغيل وتجهيز قطاعات التصوير الطبي والأشعة التشخيصية على مستوى المنطقة بإمكانات عالمية.وأبرمت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر ذراعها الاستثماري شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة من خلال تحالف ثلاثي اتفاقية لتأسيس شراكة مع شركتين طبيتين بهدف اقتناص فرص في قطاع التصوير الطبي والأشعة التشخيصية محلياً وإقليمياً.وأوضح معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض أن المشروع المشترك يهدف إلى تأسيس وتشغيل منظومة متكاملة تشكل البنية التحتية الرقمية لتطوير أقسام الأشعة في المراكز الطبية في المنطقة وتقديم أفضل الممارسات لمواجهة الحاجة المتزايدة للتصوير الطبي والأشعة التشخيصية وفقاً لأعلى المعايير الطبية العالمية في هذا المجال وبتكلفة اقتصادية منافسة في ظل خصخصة العديد من القطاعات الصحية الحكومية.وأضاف أن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تسعى دائماً إلى تقديم أعلى مستوى من الجودة في الخدمات الطبية, مشيراً إلى أن هذه الشراكة ذات أبعاد استراتيجية استثمارية على المستوى البشري والمالي من خلال تطوير الكوادر والقوى العاملة في هذا المجال الطبي المهم ورفع كفاءة الخدمات الطبية, إضافة إلى تعزيز الموارد المالية.من جانبه بين المدير التنفيذي للأشعة في شركة مستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة محمد الغامدي أن الاتفاقية تمثل نجاحاً في الجمع بين مجموعة فريدة من الخبرات المحلية والدولية لمجابهة التحديات والمتطلبات المتنامية في مجال التصوير الطبي والأشعة ورفع مستوى القطاع إلى معايير دولية.// انتهى //14:38ت م0052