الخبراء 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسافتتح رئيس مركز الخبراء المهندس عبدالعزيز الحديثي، أمس، مهرجان معية الخبراء بنسخته الرابعة في القرية التراثية والذي يأتي بتنظيم وإشراف بلدية الخبراء ورعاية لجنة الأهالي وبشراكة من المجلس البلدي.وشهد حفل الافتتاح الذي حضره رئيس لجنة الأهالي المهندس عبدالله القميع وعدد من المسؤولين والأهالي، عدداً من الفعاليات المتنوعة التي شملت ركن المعيّة ومراحل زراعتها وبذرها وإنتاجها، ومشاركة الأسر المنتجة وعربات الطعام والحرفيين، ودوري كرة القدم.وأكّد رئيس ‫بلدية الخبراء نايف أبوسرداح أن مهرجان معية الخبراء‬ بنسخته الجديدة سيكون مختلف تماماً بفعالياته المتنوعة التي تستهدف الجميع، مشيداً بجهود العاملين في المهرجان وحرصهم على إظهاره بصورة متميزة ترضي زواره.// انتهى //14:50ت م0054