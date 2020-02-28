بيروت 4 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأعرب الصليب الأحمر الدولي عن قلقه البالغ جراء الأوضاع المأساوية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.وأكد وفد الصليب الأحمر الدولي خلال جولته اليوم ، داخل مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس اللبنانية ، على أنه يتابع بجهد كبير ملف قضايا المفقودين اللبنانيين والفلسطينيين خلال سنوات الحرب اللبنانية الماضية.وعقد وفد الصليب الأحمر برئاسة ري فان اجتماعًا موسعًا مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم البداوي وجرى البحث في أسماء المفقودين الفلسطينيين والمعلومات المتوفرة حول مصيرهم .وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان بعد زيارة الوفد أن الاجتماع استعرض جميع الجهود التي بذلها الصليب الأحمر مع أهالي المفقودين خلال السنوات الماضية، وجميع الأنشطة التي تمت على هذا الصعيد .// انتهى//14:51ت م0056