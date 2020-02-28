تونس 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسدعا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان الجهات المختصة إلى نشر مبادئ الثقافة الإسعافية الأساسية في كل منزل ومدرسة ومؤسسة بالطرق الصحيحة والعلمية، إلى جانب استخدام وسائل الإسعاف بطريقة مبسطة وسهلة تؤهل أي شخص ليكون قادراً على التدخل في الحالات الطارئة.وقال كومان في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من مقرها في العاصمة تونس اليوم بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني : إنه لا بد للشخص المسعف التدريب المناسب في أحد المراكز المختصة، منوهاً بالدور الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني العربية من أجل نشر وتعميم مبادئ الإسعافات الأولية وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج سنوية محددة تشمل إقامة العديد من الأنشطة الهادفة.وأضاف أن مجلس وزراء الداخلية العرب يولي أهمية بالغة لموضوع الإسعافات الأولية انطلاقاً من حرصه الدائم على توفير الأمن بمفهومه الشامل في الوطن العربي وضمان سلامة المواطنين في بيوتهم ومؤسسات انتمائهم وفي مختلف أماكن تواجدهم.ودعا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في ختام بيانه الدول العربية إلى المزيد من العناية بقطاع الدفاع المدني، وإلى تكريم أطر وأفراد ومنتسبي هذه الأجهزة الحيوية على تضحياتهم الجسيمة وأعمالهم النبيلة، مذكراً بأن مسألة حماية وسلامة الأرواح والممتلكات مسؤولية يتقاسمها الجميع من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وهيئات مجتمع مدني وأفراد.// انتهى //14:52ت م0057