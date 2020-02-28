نابلس 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأصيب اليوم عشرات المواطنين الفلسطينيين ، بينهم طفل بالرصاص الحي، ومتطوع في الهلال الأحمر برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالرأس، عقب اقتحام قوات الاحتلال، جبل العرمة جنوب نابلس .وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنها نقلت طفلا جراء إصابته برصاصة في الظهر خلال المواجهات الدائرة على جبل العرمة، مبينة أن طواقمها تعاملت مع 70 إصابة، منها 32 بالغاز المسيل للدموع إحداها بالرأس، و34 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اثنتان بالرأس.//انتهى //14:54ت م0058