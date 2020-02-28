عام / سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجبر مقدسيًا على هدم منزله بيده
الجمعة 1441/7/4 هـ الموافق 2020/02/28 م واس
القدس المحتلة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله بيده في بلدة شعفاط بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن سلطات الاحتلال أجبرت محمد عبد السلام البشتي من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، على هدم منزله ، بحجة البناء غير القانوني، وإلا سيتم هدمه من قبل طواقم بلدية الاحتلال في القدس وتغريمه أجرة الهدم وهي مرتفعة جدًا.
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16:05ت م
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