القدس المحتلة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله بيده في بلدة شعفاط بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن سلطات الاحتلال أجبرت محمد عبد السلام البشتي من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، على هدم منزله ، بحجة البناء غير القانوني، وإلا سيتم هدمه من قبل طواقم بلدية الاحتلال في القدس وتغريمه أجرة الهدم وهي مرتفعة جدًا.//انتهى //16:05ت م0067