الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسينظم فريق كنف التطوعي بمحافظة الدوادمي غداً، ورشة عمل بعنوان " امتلك متجرك "، وذلك بقاعة البلدية للاحتفالات.وتستهدف الورشة الجنسين الراغبين في إنشاء مشروع متجر الكتروني، وتتناول عدة محاور منها، الطريقة المثلى في اختيار المنتج، وأسس خطة العمل، كيف تؤسس الهوية والشعار والاسم، والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء الموقع الإلكتروني والتعامل معه، والحسابات البنكية والتعامل مع البنوك.ويحرص فريق كنف التطوعي على تفعيل دوره المجتمعي من خلال تقديم العديد من الدورات والبرامج التدريبية في مختلف المجالات لخدمة المجتمع وتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، سعياً لتحقيق أعلى درجات الخدمة المجتمعية.// انتهى //16:19ت م0069