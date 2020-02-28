الأحساء 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسزار وفد من جمعية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للكلية التقنية للبنات بالأحساء أمس، وذلك من منطلق تعريف المجتمع بما تقدمه الجمعية من خدمات لمستفيداتها.وقد التقى الوفد بالمرشدة الطلابية خلود العنزي, بحضور 90 متدربة من منسوبات الكلية، كما جرى خلال الزيارة التعريف بالجمعية ورؤيتها ورسالتها التي تسهم في تمكين ذوي الإعاقة من خلال تقديم حزمة من الخدمات تتصف بالجودة و السلامة من خلال شراكات فاعلة و أساليب علمية حديثة، وكذلك تقديم عرض للمشاريع و البرامج العلاجية التأهيلية.فيما قدم الوفد عرضاً مرئيا ًالكترونياً للتعريف بمبادرة #ابسط_وانبسط_2 تحت شعار "لنجعل حياتهم أفضل".// انتهى //16:19ت م0070