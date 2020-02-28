جدة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأطلقت إدارة تعليم جدة ممثلة في إدارة الإشراف التربوي أمس, مبادرة "الإرشاد اللغوي" بلغة القرآن التي تقدمها ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة", بمشاركة 12 جهة حكومية وأهلية, بحضور مدير تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، والمساعد للشؤون المدرسية صديق خوجة وممثلي الجهات المشاركة, وذلك بفندق الدار البيضاء جراند.وقدم المشرف على المبادرة عبدالله القرني خلال الحفل نبذة عن المبادرة ، تلاها عرض مرئي إضافة لعدد من الفقرات الخطابية قبل أن يختتم الحفل بتكريم شركاء النجاح من قبل مدير تعليم جدة.من جانبه أكد المسعودي في كلمته عقب إطلاق مبادرة "الإرشاد اللغوي" بلغة القرآن على أن هذه المبادرة تأتي ضمن المشروع الرائد كيف نكون قدوة تحت شعار "بلغة القرآن" مؤكدًا بأنها لغة الإعجاز والبلاغة ويجب أن تكون هي قدوتنا ولذلك وجب الاقتداء بها في مدارسنا وشوارعنا مثمنا للجهات المشاركة تعاونها لإنجاح المبادرة ولإدارة الإشراف التربوي جهودها.بدوره أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي ماجد القحطاني أن المبادرة تهدف إلى تقديم الإرشاد اللغوي عبر فريق عمل متخصص لضمان ظهور الجهة المستفيدة قدوة بلغة القرآن وذلك من خلال النصوص الإرشادية القصيرة والإعلانية والرسائل النصية وكذلك الرسائل عبر برامج وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //16:20ت م0072