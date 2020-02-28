الأحساء 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسزارت عميدة الكلية التقنية للبنات بالأحساء سارة الصرعاوي أمس, المدرسة الثانوية الرابعة للبنات بالمبرز ، حيث تأتي الزيارة من منطلق تحسين مكانة قطاع التعليم و التدريب التقني و المهني و جذب الطالبات، واستكمالاً لجولات مسؤولات الكلية التقنية للبنات بالأحساء لبرنامج التثقيف التقني و المهني على المدارس الثانوية العامة بالمحافظة.والتقت عميدة الكلية بمديرة المدرسة فاتن البدنة ووكيلة شؤون الطالبات أحلام الراجح و المرشدة الصحية فاطمة السلمان, بحضور 168 من طالبات مرحلة الثالث ثانوي، حيث عرفتهن العميدة خلال اللقاء بالكلية التقنية وتخصصاتها و المزايا التي تحصل عليها المتدربة أثناء التحاقها بالتدريب من خلال شرح شفهي وعرض الكتروني على كيفية تحديد الميول التقنية للطالبات في إطار رؤية المملكة 2030 التي تستهدف توجيه الطالبات نحو الخيارات التقنية المناسبة لهن.كما جاوبت الصرعاوي على الاستفسارات المطروحة من الطالبات التي عكس طرحهن حماس مجموعة كبيرة من الطالبات و رغبتهن الالتحاق بالكليات التقنية وأقسامها التدريبية.// انتهى //16:24ت م0073