جدة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسيرأس معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, وفد الأمانة العامة في فعاليات المنتدى الإنساني الدولي في دورته الثانية, الذي سيعقد بالرياض في المملكة العربية السعودية يومي 1 و2 مارس 2020.ويقام المنتدى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -, وبتنظيم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية, وبمشاركة العديد من قيادات المنظمات الدولية والعربية الحكومية وغير الحكومية, والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.ومن المتوقع أن يوقع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي, مع معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة, على برنامج التعاون والتفاهم المشترك, بهدف المضي قدما بعلاقات التعاون وإرساء شراكة استراتيجية بين المنظمة والمركز.// انتهى //16:26ت م0074