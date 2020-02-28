جدة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسيُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة, ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة, برنامج الأيام العلمية المتعلقة بتعليم العقيدة وبعض مختصرات العلوم النافعة في المنهج, ومصطلح الحديث والتفسير, من خلال شرح عدد من الكتب العلمية خلال شهر رجب الجاري, وذلك في جوامع محافظة جدة.ويهدف البرنامج الذي ينطلق يوم الأحد المقبل, إلى تعليم وتصحيح العقيدة, وتوجيه الناس للمنهج الصحيح المبنى على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وعلى منهج السلف الصالح, وترسيخ مفهوم السمع والطاعة لولاة الأمر - حفظهم الله - وجمع الكلمة عليهم, وإظهار فضل ومحاسن الدين الإسلامي, وتعليم مصطلح الحديث وأصول التفسير, وتعليق الناس بسيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم.كما يقدم البرنامج , نخبة من أصحاب الفضيلة والمشايخ والدعاة, ويضم شرح عدد من الكتب العلمية منها " كتابي التوحيد وفضل الإسلام للشيخ محمد بن عبدالوهاب, وأصول التفسير لابن عثيمين, ونخبة الفكر للحافظ ابن حجر, وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني, ولامية ابن تيمية".يذكر أن البرنامج يأتي في إطار المناشط والبرامج الدعوية والتوعوية التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة, بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, وذلك لتكثيف الجهود الدعوية في مناطق المملكة, وتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //16:37ت م0075