أبها 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسقلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد علي بن عبدالله السعوي، في مكتبه أمس، عدداً من الضباط رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم.وهنأ العميد السعوي الضباط المترقين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.من جهتهم أعرب الضباط المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية، سائلين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزًا لهم على تقديم المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.// انتهى //16:38ت م0077