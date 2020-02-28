بروكسل 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 مواسانتقد الممثل الأعلى الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل الإعلان الإسرائيلي بشأن خطط البناء الإسرائيلية الجديدة المعلنة في الضفة الغربية ودعا إسرائيل لوقف بناء المستوطنات.وقال بوريل في بيان نشره مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل: إن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن خطط بناء لوحدات جديدة في المنطقة الواقعة شرق القدس في الضفة الغربية المحتلة، موضحا أن هذا الإعلان يأتي بعد قرار إسرائيل الأسبوع الماضي إنشاء مستوطنات في حيي جفع همتوس وهار حوما جنوب القدس. وبعد أن تم نشر مناقصات في جفعات حمتوس هذا الأسبوع.وأكد بوريل أن بناء المستوطنات في هذه المناطق سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية والضفة الغربية، كما سيؤدي البناء إلى قطع الاتصال بين شمال وجنوب الضفة الغربيةوكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل لوقف بناء المستوطنات ، وتعليق نشر المناقصات والامتناع عن أي تدابير تهدف إلى الاستمرار بخطط البناء هذه.وقال بوريل في بيانه: إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي .ودعا الطرفين إلى الدخول في حوار والامتناع عن أي عمل أحادي الجانب يقوض صلاحية حل الدولتين .// انتهى //16:42ت م0079