تونس 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسنوه مفتي تونس عثمان بطيخ بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ، عادا هذه الإجراءات أكيدة وهو واجب بالدين.وأوضح ديوان الإفتاء التونسي اليوم ، أن تفشي فايروس "كورونا" يفرض شرعا اتخاذ تدابير سريعة ووقتية لحماية أرواح الناس وأجسادهم من الإصابات التي قد ينجم عنها الموت، لافتا إلى أن من هذه التدابير التعليق الوقتي للعمرة إلى أن تزول كل المخاوف من هذا الفيروس .// انتهى //17:50ت م0083