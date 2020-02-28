بيروت 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 0.26%، أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 629.65 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 27 ألفاً و 500 سهم، بقيمة 215 ألفاً و917 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 29 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و235 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 6 ملايين و218 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:53ت م0086