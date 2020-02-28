تونس 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم، بالأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.وجرى خلال اللقاء وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، بحث الاستعدادات الجارية لاستضافة تونس للدورة 37 لوزراء الداخلية العرب يوم الأحد المقبل، التي ستتناول عددًا من القضايا التي تهدد الأمن العربي، وفي مقدمتها الإرهاب وكيفية التصدي له ووضع الخطط المناسبة لمحاربته.وأكد الرئيس التونسي على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمكافحة هذه الجرائم، لا تعتمد فقط على المكافحة الأمنية بل تكون مكافحة شاملة تربوية وإعلامية وقضائية.// انتهى //18:09ت م0088