فيكتوريا 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، الدكتور محمد بن عبد الغني خياط، أوراق اعتماده لفخامة رئيس جمهورية سيشل، داني فوري، كأول سفير غير مقيم للمملكة لدى جمهورية سيشل، وذلك بالقصر الرئاسي في العاصمة فيكتوريا.ونقل السفير خياط لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - آل سعود - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والعافية ولشعب جمهورية سيشل المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //18:45ت م0094