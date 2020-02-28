القاهرة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واستعقد غدا بالقاهرة أعمال اجتماعات الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وذلك بحضور أعضاء المجلس، ومدير عام المنظمة فايز المطيري.ومن المقرر مناقشة عدد من البنود ومن بينها تقرير حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية علي الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل ، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة (109) لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقد في مايو- يونيو المقبل بجنيف في يونيو الماضي.كما سيستعرض المجلس تقريرًا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين دورتي مجلس الإدارة "91"، "92" ، فضلا عن التقارير التكميلية للمدير العام ، وتقرير حول نتائج أعمال الدورة 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير 2020.// انتهى //19:07ت م0096