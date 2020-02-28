بغداد 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العراقية عن ارتفاع عدد الإصابات المكتشفة المؤكدة بفيروس "كورونا" في العراق إلى سبع إصابات "ستة عراقيين, وإيراني واحد"وأفادت الوزارة في بيان اليوم ، أن هذه الحصيلة سجلت بعد اكتشاف حالتي إصابة جديدتين, واحدة في كركوك والثانية في بغداد.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف أربع إصابات مؤكدة بالفيروس لدى أفراد عائلة عراقية قادمة إلى كركوك من إيران, فضلًا عن حالة إصابة واحدة في مدينة النجف تعود لشخص يحمل الجنسية الإيرانية تم ترحيله إلى بلده بسيارة إسعاف.// انتهى //19:08ت م0097