واشنطن 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسسجلت الأسهم الأمريكية عند افتتاحها اليوم تراجعًا حادًا، وسط مخاوف الانتشار السريع لفيروس كورونا.وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 495.81 نقطة بما يعادل 1.92 بالمئة ليفتتح عند 25270.83 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 61.86 نقطة أو 2.08 بالمئة مسجلاً 2916.90 نقطة.ونزل المؤشر ناسداك المجمع 296.74 نقطة أو 3.46 بالمئة إلى 8269.74 نقطة.// انتهى // ه19:24ت م0100