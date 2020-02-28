الأحساء 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسدشنت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم الأحساء خلود الكليبي أمس, مشروع الكائنات الحية و غير الحية بالروضة الأولى التي تستمر 3 أيام ببلدة الكلابية بالمحافظة, بحضور مديرة رياض الأطفال سعاد العيسى وعدد من مشرفات رياض الأطفال بالمحافظة.واطلعت الكليبي على فعاليات مشروع الكائنات الحية وغير الحية, كما شاهدت إنجازات المشروع التي احتوت على عدد من الأركان تستعرض أنشطة تعليمية تربوية تستهدف عدداً من جوانب نمو الطفل العقلية والحركية والاجتماعية وتنمية معارفه وخبراته.وأوضحت المشرفة التربوية هدى الداوود أن المشروع أقيم بمشاركة مجتمعية من أولياء الأمور ، ويستهدف فئة الأطفال، لتعريف الأطفال بخصائص الكائنات الحية و غير الحية، وجعله يقارن بينها لاكتساب مهارات و خبرات جديدة والتعرف عليها وخصائص كلا منها.وتتضمن فعاليات المشروع تنفيذ أنشطة صفية خلال فترات البرنامج اليومي تخدم أهداف المشروع مثل المشاركة المجتمعية مع أولياء الأمور من خلال تنفيذ مهام أدائية مع الأطفال و تنفيذ أنشطة لامنهجية ترفع من مستوى الوعي الصحي للأطفال، إضافة الى إقامة يوم السكر العالمي وفعالية "الصحة في الرياضية" وتطبيق مهارات التفكير الناقد أثناء تنفيذ المشروع و "مهارات تتبع الأفكار و ربطها للتنبؤ بالنتيجة".وتتضمن فعاليات ختام المشروع التي تقام غداً تنفيذ عرض المنجزات التي جرى تنفيذها في المعرض وتتضمن أركان تعليمية، وعروض مرئية، ومشاهد حوارية، وأناشيد من تنفيذ الأطفال.// انتهى //19:34ت م0101