القاهرة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لأسرة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك -رحمه الله -.جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء اليوم في القاهرة لأسرة الفقيد يرافقه معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي ، حيث كان في استقبال سموه ابنا الفقيد جمال وعلاء ، وحرم الفقيد سوزان مبارك.وعبر سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.فيما أعربت أسرة الفقيد من شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ، ولسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز على تقديم واجب العزاء والمواساة.// انتهى //19:49ت م0104