كانبرا 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأعرب الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية عن تقديره لجهود المملكة واهتمامها بصحة وسلامة المعتمرين والزوار من فيروس كورونا .وأكد رئيس الاتحاد الدكتور راتب جنيد في تصريح صحفي، عن دعمه للإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة خاصة مع سرعة تفشي هذا المرض ، وإعطاء الأولوية لصحة الناس وسلامتهم في هذا الوقت.// انتهى //19:55ت م0105