الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أمس, مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، ونائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق المعين حديثاً اللواء سليمان بن عبدالله الزكري ومدير مرور منطقة الرياض المعين حديثاً العميد سلطان بن مشنان السهلي .وتمنى معاليه , للجميع التوفيق والنجاح فيما أوكل إليهما من مهام ، كما جرى بحث عدد من الموضوعات الأمنية والسلامة المرورية، وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه .// انتهى //21:05ت م0110