القطيف 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسبلغ عدد الطلبات التي تلقتها بلدية محافظة القطيف من سكان المحافظة منذ انطلاق خدمة التخلص من المخلفات الحجمية 80 طلباً يبلغ حجمها أكثر من 342 طناً، من المخلفات الحجمية من أثاث منزلي وأجهزة منزلية كهربائية وإلكترونية مستعملة، حيث تم التخلص من تلك المخلفات، بالطرق المناسبة والسليمة.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية تستقبل طلبات المستفيدين من سكان المحافظة عبر الهاتف رقم ”0138669260 - 0138669261“ ، مبيناً أن هذه الخدمة تهدف إلى المساعدة في التخلص من النفايات كبيرة الحجم من قطع الأثاث والمفروشات القديمة، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية الكبيرة التي تختلف في طبيعتها وحجمها عن النفايات المنزلية اليومية، وذلك للقضاء على ظاهرة تراكم المخلفات كبيرة الحجم بجوار حاويات النفايات في الأحياء السكنية.// انتهى //21:40ت م0115