الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واستغلب فريق الفيحاء على ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة ضمن الجولة الـ 20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وتقدم الرائد أولاً عن طريق رائد الغامدي عند الدقيقة الخامسة ورد الفيحاء بثلاثة أهداف عن طريق نواف الصبحي عند الدقيقة 43 ، وأدميلسون دياز عند الدقيقة 74 ، وصامويل أوسو عند الدقيقة 79 .وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفيحاء إلى 27 نقطة في المركز التاسع ، فيما تجمد رصيد الرائد عند 31 نقطة في المركز السادس .// انتهى //22:27ت م0128