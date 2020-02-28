أنجامينا 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي إدريس ديبى إتنو، رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف قوتي الذي يزور تشاد حاليًا.وأفاد موقع رئاسة الجمهورية في تشاد، أن الجانبان تطرقا خلال المحادثات إلى العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين تشاد والكاميرون في جميع المجالات، لا سيما الصحة والتعليم وغيرها.كما ناقشا كيفية إيجاد الحلول اللازمة لتوفير أمن الحدود المشتركة بين البلدين، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين .وأضافت المصادر نفسها أن المحادثات بين الرئيس التشادي ورئيس الوزراء الكاميروني، جاءت اثر مراسم حفل وضع حجر أساس جسر نهر لاغون الذي يربط بين مدينة بنقور التشادية ومدينة ياقوا الكاميرونية.// انتهى //22:28ت م0129