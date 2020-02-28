قلقيلية 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى الى إصابة ستة شبان فلسطينيين بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة، أن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز التي استهدفت منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة ستة شبان فلسطينيين بالرصاص المطاطي، أحدهم أصيب بالرأس ونقل إلى مستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.//انتهى //23:06ت م0133