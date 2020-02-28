طرابلس 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها وضعت خططًا طبية بالتعاون مع المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض من أجل مواجهة فيروس كورونا في حال انتشاره بالبلاد.وقال عضو منظمة الصحة العالمية في شمال أفريقيا، أحمد العليقي، إن ليبيا لم تسجل حتى الآن أي حالات إصابة أو وفاة نتيجة فيروس كورونا، الذي انتشر في الصين، وانتقل لعدد من البلدان حول العالم.وأضاف العليقي في تصريحات صحفية اليوم ، أنه يجري تقديم الدعم للقطاع الصحي في ليبيا من خلال قدرات منظمة الصحة العالمية وما تستطيع أن تفي به الدولة الليبية، بداية من وضع المعايير وصولا إلى تنفيذها على أرض الواقع.وأكد أن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ونقاط الترصد وفرق الاستجابة السريعة الموجودين في أنحاء ليبيا تبذل مجهودات كبيرة للتصدي لمرض كورونا الذي بات غير بعيد عن ليبيا.// انتهى //23:15ت م0135