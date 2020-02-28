نيامي 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسرحب رئيس المجلس الإسلامي النيجري، فضيلة الشيخ أحمد محمد أغ شفيع، بالقرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وخصوصًا تعليق الدخول للمملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، حماية لمواطنيها والزائرين من عدوى انتشار فيروس كرونا الجديد.وقد أكد فضيلته على تأييده لتلك القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية.وجاءت مواقف فضيلة الشيخ أحمد محمد أغ شفيع، خلال لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بجمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، مساء اليوم، بأمين عام وأعضاء المجلس الإسلامي النيجري امادو لاتيجاي، نيابةً عن رئيس المجلس الإسلامي النيجري فضيلة الشيخ أحمد محمد أغ شفيع في مكتبه.// انتهى //23:16ت م0136