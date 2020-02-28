الرياض 4 رجب 1441هـ الموافق 28 فبراير 2020م واساحتضنت العاصمة الرياض أمس منافسات رياضية في عالم المصارعة الحرة بأمسية حافلة بالترفيه والأجواء الفريدة، بحضور نخبة النجوم في عالم "دبليو دبليو إي" وفي مقدمتهم أندرتيكر، وجولدبيرج، وسيث رولينز، أثناء مشاركتهم في عرض رفيع المستوى أقيم على مسرح محمد عبده في الرياض بوليفارد.وكان الآلاف من المتفرجين، قد حضروا من مختلف أرجاء المملكة لمشاهدة أول عرض في عالم المصارعة الحرة "دبليو دبليو إي" لعام 2020 في المملكة، وقد دخل هذا العرض التاريخ، مع مشاركة المصارعتين ناعومي وبايلي في أول نزال على لقب السيدات في بطولات "دبليو دبليو إي" في المملكة، حيث تمكنت بايلي من الخروج بانتصار منحها اللقب في هذه الأمسية.كما شهد الحدث لقاءً بين المصارعين ليسنر وريكوشيه الذي تمكن فيه ليسنر من التغلب على منافسه، فيما شهدت المنافسات الأخرى فوز كل من ذا ميز، وجون موريسون وسيث رولينز وبادي ميرفي.وعلت صيحات الجمهور خلال الأمسية إلى أعلى مستوى مع ظهور البطل أندرتيكر، نجم "دبليو دبليو إي"، في مشاركة مفاجئة خلال المنافسة على جائزة بطولة جبل طويق، بعدما تغلب على إيه جي ستايلز منفذًا حركة الإنهاء الشهيرة والخاصة به، ورغم أن حضوره كان قصيرًا، فقد ظهرت الشعبية الهائلة التي يتمتع بها النجم أندرتيكر بين المتابعين والمشجعين.كما استمتع الجمهور أيضًا بالحدث التاريخي الذي شهده العرض، حيث كانت المصارعتان ناعومي وبايلي على مستوى الحدث، وخاضتا نزالًا قويًا قبل أن ينتهي بإحراز بايلي للقب، وكان نجم المصارعة السعودي منصور حاضرًا خلال الحدث، واستطاع أن يحقق فوزًا كبيرًا وسط جمهوره وأبناء بلده.وفي ختام عرض سوبر شو داون 2020، أقيم نزال قوي بين جولدبيرج وبراي ويات (ذا فيند)، شهد النزال لحظات تفوق لكلا المصارعين، ولكن جولدبيرج استطاع أن يتفوق على خصمه ويضمن الفوز وسط هتافات المشجعين الذين كانوا سعداء خلال الأمسية.// انتهى //23:18ت م0139