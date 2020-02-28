الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واستختتم غداً منافسات مهرجان الدرعية الخامس للسيارات الكلاسيكية بالحفل الختامي الذي سيتم خلاله تكريم الفائزين والجهات المشاركة.وانطلق المهرجان اليوم بمشاركة أكثر من 500 سيارة تتنافس على أكثر من 150 جائزة بمستويات مختلفة من خلال لجنة تحكيم بمشاركة 50 حكماً "أجانب وعرب محترفين".وحظي المهرجان، باهتمام ومتابعة سمو محافظ الدرعية ورعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية، بتنظيم مؤسسة الدرعية الأثرية.وتخلل المهرجان مزاد لعدد من السيارات الكلاسيكية ومعرض للفن التشكيلي للسيارات، وعروض للدراجات النارية، ومسابقات للأطفال.// انتهى //23:22ت م0140