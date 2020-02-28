الخرطوم 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن تقديراتها الجديدة للنازحين بسبب القتال، الذي وقع الشهر الماضي، بين الطوائف في مدينة الجنينة بغرب دارفور غرب السودان، تشير إلى انخفاض في أعداد النازحين في الأسابيع الأخيرة.وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في السودان “أوتشا” أنه منذ 10 يناير الماضي، تُراقب المنظمة الدولية للهجرة نزوح الأشخاص المتضررين من العنف بين الطوائف في غرب دارفور.وأضاف “أوتشا” في بيان اليوم، أنه في 25 فبراير الجاري، قدرت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك 37 ألفا و908 أشخاص من 11 موقعا لجأوا إلى 35 موقعا من مواقع النزوح في مدينة الجنينة، لافتا إلى انخفاض قدره 2109 نازحين من المنطقة منذ الإحصاء السابق في 9 فبراير الجاري.وأوضح أن التقارير الواردة من الجهات الفاعلة الإنسانية على أرض الواقع تشير إلى أن الأشخاص النازحين داخليا، الذين لم تتأثر منازلهم، يعودون الآن إلى مواقعهم الأصلية.// انتهى //23:23ت م0141