نواكشوط 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأعلنت القوة الفرنسية في منطقة الساحل "برخان" أنّها تمكّنت من "تحييد" ثلاثين مسلحًا في منطقة الحدود بين مالي والنيجر، وأنها تواصل العمليات في هذه المنطقة التي يوجد بها العناصر المسلحة.وكان الجيش الفرنسي قد ركّز عمليات في المنطقة معلنًا عن "تحييد" نحو 80 عنصرًا من الجماعات المسلحة في المجموع منذ أوائل شهر يناير.// انتهى //00:03ت م0145