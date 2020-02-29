الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسدخلت الخيالة النيوزلندية ليسا أولبريس التاريخ اليوم كأول سيدة خيالة تفوز بشوط سباق للخيل في المملكة العربية السعودية في فعاليات سباق "كأس السعودية"، ضمن أحداث الشوط الثالث، أحد أشواط تحدي الخيالة الدوليين، وذلك على صهوة الجواد مضمون.وتعد ليسا الفائزة بعدة بطولات في بلدها نيوزلندا واحدة من 14 خيالاً وخيالة قدموا من أنحاء العالم، للمشاركة بشوط تحدي الخيالة الدوليين، حيث تمت دعوتها للمشاركة في "كأس السعودية".وكانت ليزا تتمركز خلال السباق بمنطقة الإنتظار مع الجواد مضمون لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فيما كان الخيال الفرنسي أوليفيه بيليه يتصدر السباق البالغة جائزته 400 ألف دولار برعاية الاتصالات السعودية حتى الـ 400 متر الأخيرة، عندما بدأ جواده متيمن يتراجع، ليأتي إثر ذلك دخول الجواد مضمون مع ليزا، ولينهي السباق لمصلحته.وإثر فوزها صرّحت النيوزلندية الفائزة بسباق الشوط الثالث أنها جاءت إلى المملكة دون أي توقعات ولكنها كانت محظوظة للغاية، حيث فازت بالسباق، وحظيت بكونها أول خيالة تقوم بذلك، في تاريخ السباقات في المملكة، موجهةً شكرها للمنظمين لهذا السباق الكبير.يذكر أن أحداث سباق كأس السعودية انطلقت اليوم ، وتستمر حتى مساء السبت، بجوائز مالية ضخمة تبلغ قيمتها أكثر من 29 مليون دولار، منها 10 ملايين دولار لصاحب المركز الأول، تجعل منه السباق الأغنى في العالم.// انتهى //00:05ت م0146