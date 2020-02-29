الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسبرز نجم سباق الخيول الأمريكي المتألق مايك سميث منتصرًا في تحدي "سباق الخيالة" العالمي الذي رعته شركة الاتصالات السعودية اليوم في ميدان الملك عبد العزبز للفروسية.وحقق سميث الفوز في جولتين من أربع جولات تنافسية كانت قد شهدت مشاركة 14 فارسًا من مختلف أرجاء العالم، حيث فاز سميث بالمرتبة الأولى ليحل في مقدمة المتسابقين.وكان سميث الذي حظي بعدة تتويجات من قبل والبالغ من العمر 54 سنة، والملقب بـ "مايك حاصد الجوائز" لمقدرته على البقاء هادئًا في أكبر المناسبات، قد حصد فوزًا سهلاً في الجولة الثانية، والتي تبلغ قيمتها 400.000 دولار أمريكي لسباق 1600 متر، حيث كان يقود الجواد صان هات لصاحبه صالح سليمان الحمد الذي لم يبدُ عليه أبدًا أنه يمكن أن يحقق الفوز.وفي الجولة الثالثة، التي تحمل الجائزة التي المقدمة من شركة الاتصالات السعودية بقيمة 400.000 دولار أمريكي لسباق 1800 متر، فقد أنهى الجولة مرة أخرى بفوز نظيف على صهوة الجواد باريس لصاحبه شرف محمد الحريري.// انتهى //00:05ت م0147