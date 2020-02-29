الرياض 05 رجب 1441 هـ الموافق 29 فبراير 2020 م واسقدّم الخيال إيراد أورتيز بداية جيدة في أول زيارة له للمملكة ، عندما فاز اليوم في بدايات انطلاق فعاليات الشوط الثاني في "كأس السعودية"، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في العاصمة الرياض.ويعد أورتيز الذي حقق مداخيل قياسية السنة الماضية بلغت 34 مليون دولار من 324 فوزاُ، أحد الخيالة العالميين، الذي جاء إلى المملكة لامتطاء الجواد ماتشو جوستو العائد للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في الشوط الرئيسي غداً والذي تبلغ جائزته 20 مليون دولار كما يعد واحدا من المشاركين في شوط شركة الاتصالات السعودية لتحدي الخيالة الدوليين، الذي كسب اليوم بسهولة على الجواد سؤدد في الشوط الثاني البالغة جائزته 125 ألف ريال.وأكد أورتيز أنه لم يزر المملكة من قبل، لكنه سعيد بكونه قد حقق الفوز في أول زيارة له، مشيرًا إلى أن المضمار هنا أعمق مما هو عليه في الولايات المتحدة، ولكنه واسع ومريح.يذكر أن فعاليات سباق كأس السعودية صُنّفت على أنها أغنى البطولات عالمياً، بجوائز مالية تتجاوز 29 مليون دولار، وبمشاركات عالمية ومحلية لأشهر النجوم العالميين وأشهر الجياد، التي تحضر لأول مرة إلى المملكة.// انتهى //00:08ت م0148